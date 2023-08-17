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РФ готувала нову атаку на Київ: затримано ймовірного коригувальника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ готувала нову атаку на Київ: затримано ймовірного коригувальника
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення
фото: СБУ

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси

Служба безпеки України заявила, що затримала на Київщині ще одного російського агента-коригувальника. Попередньо, зловмисник за гроші працював на головне управління Генерального штабу РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За вказівкою агресора він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки», – йдеться в повідомленні.

Також за даними СБУ, фігурант «зливав» окупантам інформацію про електропідстанції у Києві.

«За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих населених пунктах», – повідомляють в пресслужбі.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника «на гарячому», коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та «прив’язував» її GPS-координати до електронної карти.

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках «швидкого заробітку». Для цього залишав власні «резюме» на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора. Всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів.

РФ готувала нову атаку на Київ: затримано ймовірного коригувальника фото 1

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

РФ готувала нову атаку на Київ: затримано ймовірного коригувальника фото 2

Наразі чоловік під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

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Теги: СБУ Київ Одеса війна

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