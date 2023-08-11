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Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві
Адвокат Ярослав Гандзюлевич
фото з відкритих джерел

Адвокат отримав понад $4 тис за вплив на суд

СБУ та поліція затримали на хабарі львівського адвоката Ярослава Гандзюлевича, який захищає у судах поплічницю Медведчука Інну Іваночко та колишнього КГБіста Олександра Косторного. Про це повідомляє видання ZAXID.NET із посиланням на власні джерела. 

Як пише ZAXID.NET, за версією правоохоронців, адвокат отримав понад $4 тис за вплив на суд щодо зміни запобіжного заходу одному зі своїх підзахисних. 

Адвоката затримали 9 серпня під час отримання неправомірної вигоди 4175 доларів США. За офіційними повідомленнями, він отримав гроші за вплив на суд щодо зміни запобіжного заходу його підзахисному, який на даний час перебуває під вартою з можливістю внесення застави, на більш м’який. 

У обласній прокуратурі Львівської області інформацію про те, що мова йде саме про Ярослава Гандзюлевича «Главкому» не підтвердили, але і не спростували. 

Нагадаємо, 13 березня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по Яворівщині Львівської області. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 50 військовослужбовців та ще 150 військових отримали поранення. У коригуванні удару звинувачують колишнього КДБіста Олександра Косторного. Як засвідчує обвинувачення, ще на початку березня 2022 року в месенджері Telegram 72-річний колишній агент КДБ Косторний надіслав двом представникам РФ карту Яворівський полігону, розкривши таким чином, де саме розташовані військовослужбовці і техніка ЗСУ. Вчинок обвинуваченого розцінюють як державну зраду, але не в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 ККУ), оскільки події сталися на початку березня, до внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу. Таким чином, Косторний може отримати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. 

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Теги: суд кримінал корупція

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