20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту

ЗСУ ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 серпня

Триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 серпня.

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Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

За уточненою інформацією, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено дві крилатих ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БпЛА Shahed-136/131.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Тур’я, Степок, Грабовське Сумської області та Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної Харківської області та Надії Луганської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Переїзне, Роздолівка, Пазено Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Привілля, Міньківки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Андріївка, Біла Гора, Диліївка, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Урожайного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.

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На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Омельник, Новоандріївка, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками знищено вісім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс противника.

Де окупанти лікують своїх поранених

Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. У населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.