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    Квартири на вторинному ринку Києва дорожчають: де найдешевше та найдорожче житло

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    Квартири на вторинному ринку Києва дорожчають: де найдешевше та найдорожче житло

    Від початку року квартири подешевшали лише в одному районі столиці

    На вторинному ринку житла в Києві спостерігається зростання цін. За рік найбільше подорожчання зафіксоване в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах, а подешевшало тільки Шевченківському.

    Про це свідчать дані OLX про вторинний ринок нерухомості з початку літа по першу половину вересня 2020 року, пише Ubr.

    Вартість однокімнатної квартири в Києві стартує від $35 тис. у спальних районах і досягає $108 тис. у центрі.

    Ситуація з 1-кімнатними квартирами виглядає наступним чином:

    • Оболонь - $43 тис .;
    • Дніпровський район - $45 тис., що на 13% більше, ніж в 2019-му;
    • Подільський - $46,5 тис. (+ 16% за рік);
    • Дарницький - $51,5 тис., в минулому році - $40,4;
    • Голосіївський - $53 тис., за рік ціни зросли найбільше (+ 29%);
    • Шевченківський - $55 тис.;
    • Печерський - $108 тис.

    На двокімнатні квартири на вторинному ринку домінують такі розцінки:

    • Деснянський район - $48,2 тис.;
    • Святошинський - $51 тис., що на 20% дорожче, ніж рік тому;
    • Дніпровський та Солом'янський - $56 тис., ціни зросли на рекордні 22%, а пропозицій стало на 69% більше;
    • Оболонь - $57,9 тис.;
    • Подільський район - $65,8 тис. (+ 20%);
    • Дарницький - $72 тис.;
    • Шевченківський район - ціна впала на 5% і становить в середньому $76,1 тис.;
    • Голосієво - $79,5 тис.;
    • Печерськ - $140 тис., зафіксовано зростання на 4%.

    У топ-3 найдешевших столичних масивів на ринку трикімнатного житла потрапили Деснянський, Святошинський та Оболонський райони. Там на вторинному ринку такі квартири можна придбати за $60 тис., $65 тис. і $75 тис. відповідно.

    Найдорожчі «трійки» в Печерському районі - близько $234 тис. Також до дорогих можна віднести квартири в Шевченківському районі, де середня ціна досягає $120 тис. Охочі жити в Голосієві витратять $110 тис.

    До слова, у Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.

    Київ нерухомість ціни житло квартира
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