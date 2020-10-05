Квартири на вторинному ринку Києва дорожчають: де найдешевше та найдорожче житло



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Від початку року квартири подешевшали лише в одному районі столиці

На вторинному ринку житла в Києві спостерігається зростання цін. За рік найбільше подорожчання зафіксоване в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах, а подешевшало тільки Шевченківському.

Про це свідчать дані OLX про вторинний ринок нерухомості з початку літа по першу половину вересня 2020 року, пише Ubr.

Вартість однокімнатної квартири в Києві стартує від $35 тис. у спальних районах і досягає $108 тис. у центрі.

Ситуація з 1-кімнатними квартирами виглядає наступним чином:

Оболонь - $43 тис .;

Дніпровський район - $45 тис., що на 13% більше, ніж в 2019-му;

Подільський - $46,5 тис. (+ 16% за рік);

Дарницький - $51,5 тис., в минулому році - $40,4;

Голосіївський - $53 тис., за рік ціни зросли найбільше (+ 29%);

Шевченківський - $55 тис.;

Печерський - $108 тис.

На двокімнатні квартири на вторинному ринку домінують такі розцінки:

Деснянський район - $48,2 тис.;

Святошинський - $51 тис., що на 20% дорожче, ніж рік тому;

Дніпровський та Солом'янський - $56 тис., ціни зросли на рекордні 22%, а пропозицій стало на 69% більше;

Оболонь - $57,9 тис.;

Подільський район - $65,8 тис. (+ 20%);

Дарницький - $72 тис.;

Шевченківський район - ціна впала на 5% і становить в середньому $76,1 тис.;

Голосієво - $79,5 тис.;

Печерськ - $140 тис., зафіксовано зростання на 4%.

У топ-3 найдешевших столичних масивів на ринку трикімнатного житла потрапили Деснянський, Святошинський та Оболонський райони. Там на вторинному ринку такі квартири можна придбати за $60 тис., $65 тис. і $75 тис. відповідно.

Найдорожчі «трійки» в Печерському районі - близько $234 тис. Також до дорогих можна віднести квартири в Шевченківському районі, де середня ціна досягає $120 тис. Охочі жити в Голосієві витратять $110 тис.

До слова, у Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.