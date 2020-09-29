У Києві планують реконструювати цілі квартали хрущовок



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Так виглядатиме один із реконструйованих кварталів застарілого житлового фонду

У столиці налічується 5395 хрущовок

У Києві на часі вирішення проблем існуючого застарілого житлового фонду так званих «хрущовок».

Загальний обсяг застарілого житлового фонду в Києві складає 12,322 млн кв. м. Він розташований в 5395 будинках. Чисельність населення, що проживає в зазначеному житловому фонді – 567 тис. осіб. Найбільша кількість таких будинків у Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах міста. Про це повідомив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, проєктом Генерального плану міста Києва передбачена реконструкція території мікрорайонів (кварталів) застарілого житлового фонду («хрущовок») площею 388,5 га, де знаходиться 2,5 млн кв. м житлового фонду.

Це квартали:

вул. Маршала Гречка,

вул. Стеценка,

вул. Воскресенська,

бульв. Перова,

просп. Алішера Навої,

вул. Попудренка,

вул. Гната Хоткевича,

вул. Мініна,

вул. Червоноткацька,

Лісовий проспект,

вул. Мілютенка,

вул. Шолом-Алейхема,

вул. Російська,

вул. Сімферопольська,

вул. Ялтинська,

вул. Новодарницька та ін.

«Наразі на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації розробляється Програма комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в місті Києві. Програма має визначити організаційні, правові та економічні засади реконструкції кварталів (мікрорайонів) і буде першим кроком до вирішення цієї надзвичайно важливої проблеми», - зазначив Броневицький.

Нагадаємо, 12 листопада 2019 року Київрада прийняла рішення щодо проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.

В.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський розповів, що київська влада в рамках програми реновації буде переселяти мешканців застарілого житла у нові будинки. Процес буде організовано за принципом «ефекту доміно».

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