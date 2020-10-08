Валютна іпотека: в Україні продовжено мораторій на стягнення боргів



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Мораторій продовжено з огляду на ситуацію, у яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року

Дія мораторію продовжується до 21 квітня 2021 року

Відсьогодні в Україні набуває чинності закон про продовження до 21 квітня наступного року мораторію на стягнення заставленого майна за кредитами в іноземній валюті.

Так, відповідний закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» № 895-ІХ, опублікований у газеті Верховної Ради «Голос України» від 7 жовтня, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 8 жовтня.

Документом продовжується до 21 квітня 2021 року дія мораторію на стягнення зазначеного майна громадян України та встановлюється заборона на примусове стягнення майна (майнових прав), якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об’єктом незавершеного житлового будівництва.

Мораторій продовжено з огляду на ситуацію, у яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року, та, як наслідок, неможливість сплачувати кредити в іноземній валюті за поточним валютним курсом.

Також встановлюється заборона на примусове стягнення іншого майна (майнових прав) за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов’язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті, та заборона кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

Закон сприятиме захисту майнових прав громадян з огляду на погіршення їхнього фінансового становища через спалах коронавірусної хвороби та запровадження у зв’язку з цим обмежувальних заходів. Документ надасть підтримку громадянам України, які мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

16 вересня Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.