РНБО не може припинити діяльність «Россотрудничества» у Києві: потрібне рішення Ради

Кремлівський центр у столиці України не потрапляє під санкції, оскільки діє на підставі міждержавної угоди

В Раді національної безпеки та оборони пояснили причини, через які в українській столиці продовжує свою діяльність Російський центр науки та культури, який є філією російського держагенства «Россотрудничество». Відповідний запит до РНБО надіслали журналісти «Радіо Свобода».

Згідно з пунктом 4 статті 5 закону «Про санкції», припинення дії міжнародних договорів «здійснюється Верховною Радою України за поданням президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи», зазначили в РНБО.

У пункті 1 статті 5 закону «Про санкції» йдеться про те, що РНБО розглядає питання щодо застосування санкцій «виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України», додали у відомстві.

«У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно зазначеної у вашому запиті юридичної особи від уповноважених законом України «Про санкції» державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку», – йдеться у відповіді РНБО на запит.

Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією «Россотрудничество», визнаною Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, анонсували 9 березня захід: «Підведення підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка».

На цей анонс звернув увагу заступник віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі Павло Садоха, оприлюднивши на фейсбуці відкритий лист до президента України та РНБО, в якому закликав «розглянути питання заборони в Україні функціонування осередків російської пропаганди і дезінформації «Россотрудничество».

Російський центр науки та культури у Києві засновано угодою між Кабінетом міністрів України і урядом Росії в 1998 році, і ратифіковано українським законодавством у 1999 році.

Як повідомлялося раніше, в ряді локацій столиці України зранку у вівторок, 16 березня, зʼявилися плакати з портретами російських дипломатів, від імені яких визнається український статус Криму.

Кияни неодноразово виходили на акції протесту проти роботи російського пропагандистського центру у місті.