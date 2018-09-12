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    Думки вголос

    Російські пропагандисти продовжують і далі спокійно працювати в Україні

    • Наталя Малиновська

      Журналіст

    • Розсилка
    Російські пропагандисти продовжують і далі спокійно працювати в Україні

    «Россотрудничество» має намір розробити програму активізації роботи в соцмережах в США

    Нам теж давно час було замислитися. Бо ця структурка спокійно живе в Україні також. Тому як кажуть, Росія визнана країною агресором і окупантом, «ми не купуємо в росії газ», «прощай нє митая россія», «ми розірвемо договір про дружбу» (що там ще казав президент?), але россотруднічєство хай працює....

    «Россотрудничество намерено разработать программу активизации работы в соцсетях в США. Об этом рассказала руководитель агентства Элеонора Митрофанова в интервью РБК. Задачей Россотрудничества она назвала формирование «дружелюбного отношения к России», в том числе и через расширение аудитории агентства.

    «Мы сейчас как раз пытаемся понять, как нам увеличить охват в социальных сетях. Ведь кто-то подписался, кто-то нет. Возможно, нам нужно привлекать блогеров, популярных людей, которые бы писали замечательные вещи о России современным языком. Мы сейчас работаем, будем с профессионалами разрабатывать всю эту программу», — рассказала Митрофанова. Целевой аудиторией Россотрудничества станут простые граждане. Митрофанова признает, что изменить отношение западных политиков к России будет сложнее.»

    Джерело: блог Наталії Малиновської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія пропаганда
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