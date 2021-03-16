До російських дипломатів у Києві донесли правду про Крим в оригінальний спосіб (фото)

Подібні постери зʼявилися біля помешкань дипломатів та кількох диппредставництв у столиці

В столиці зʼявилися постери з фото росіян і твердженням, що Крим – це Україна

В ряді локацій столиці України зранку у вівторок, 16 березня, зʼявилися плакати з портретами російських дипломатів, від імені яких визнається український статус Криму.

За повідомленням співрозмовника «Української правди» у правоохоронних органах, на інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ та ФСБ.

На плакатах українською та російською від імені дипломатів стверджується, що Крим – це Україна.

Аналогічні матеріали також розміщено біля біля дипломатичних представництв іноземних країн в місті Києві, а саме біля посольств: Киргизької Республіки, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.

Окрім того, на службових автівках деяких російських дипломатів зʼявилося зображення малого герба України.

На машинах російського посольства з'явилися герби України

16 березня 2014 року на території окупованої АР Крим російські загарбники провели фейковий «референдум», який мав схвалити анексію півострова.

Як повідомлялося раніше, у Харкові активісти відзначили День спротиву окупації Криму, розмістивши відповідний банер на будинку напроти Генерального консульства Російської Федерації. Банер містить зображення анексованого Російською Федерацією Кримського півострова та написом «Крадене».

Також стало відомо, що відеохостинг YouTube позначив пропагандистський російський фільм «Крым. Путь на Родину» (Шлях на Батьківщину – ред.) телеведучого Андрія Кондрашова про окупований Крим як неприйнятний та образливий для деяких аудиторій.

Минулого четверга, 11 березня, РНБО ухвалила проект стратегії деокупації Криму.