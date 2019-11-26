Російське імпортозаміщення дісталося вже і до дитячого харчування

Сьогодні Росія імпортує з країн ЄС та США близько 95% замінників грудного молока

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Импортозамещение добралось и до детского питания. Сегодня, когда узнаешь об очередной инициативе властей импортозаместить тот или иной товар, невольно начинаешь беспокоиться. Одно дело, когда там, в верхах, начинают всерьез обсуждать неуклюжие меры по защите российского вина (типа введения требований к магазинам размещать такое вино на самых видных местах на прилавках, крупно писать на этикетках «Сделано из российского винограда» и т.п.), и совсем другое – придумывать что-либо подобное в отношении детского питания, точнее, заменителей грудного молока (ЗГМ). Без импортного вина, мы, как-нибудь уж проживем. А вот проживут ли наши груднички без импортного заменителя грудного молока? Сегодня в правительстве как раз и прорабатывается вопрос об ограничении импорта детских молочных смесей. Пути для этого инициаторам видятся простые: повысить импортные пошлины, вести квоты на питание или его ингредиенты для производства смесей в России.

Вообще надо отметить, что потребность внутреннего рынка страны сегодня оценивается в 40 тыс. тонн заменителей грудного молока в год. Стоимостной эквивалент внутреннего рынка – 60 млрд рублей в год. При этом около 95% ЗГМ импортируем из стран ЕС и США.

Учтем и то, что по оценкам специалистов НИИ детского питания, сегодня на искусственном вскармливании находятся примерно 40% малышей. Приведенные выше цифры однозначно говорят о том, что, если начнутся проблемы с ЗГМ (дефицит или заметное подорожание), это коснется очень многих детей и их родителей.

Сегодня Россия так много импортирует ЗГМ, потому что нет качественной молочной основы. В результате некоторые виды лечебного детского питания вообще невозможно производить. Местное производство сыворотки с высокой степенью деминерализации (90%) фактически отсутствует, а без нее произвести качественный продукт невозможно.

Что, по-прежнему, очень хочется поддержать отечественного товаропроизводителя? Понятно, этим мы всегда отличались. А как насчет потребителей?

Кстати, сегодня в отношении отечественных производителей заменителей грудного молока и так есть меры господдержки: компенсация части затрат на создание и модернизацию объектов для производства ЗГМ и приобретение оборудования для них, выдача льготных кредитов и пр.

Нет, хочется еще и импорт ограничить, чтобы покупали отечественное?

Так вот о потребителях. Может лоббистов и их представителей во властных структурах, остановит хотя бы то, что уж больно потребители ЗГМ особенные? Ну, малыши же, в конце-то концов.

Джерело: Эхо Москвы

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