Роботу ялинкових ярмарків у Києві завершено

Всі невикористані дерева будуть утилізовані

У столиці завершено роботу спеціалізованих ялинкових ярмарків, організованих Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Нереалізовані натуральні хвойні дерева вивезено на утилізацію, а територію майданчиків впорядковано згідно з правилами благоустрою. Про це інформують у профільному департаменті, повідомляє «Главком».



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Ялинковий базар

Всі невикористані дерева будуть утилізовані

У столиці завершено роботу спеціалізованих ялинкових ярмарків, організованих Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Нереалізовані натуральні хвойні дерева вивезено на утилізацію, а територію майданчиків впорядковано згідно з правилами благоустрою.

Про це інформують у профільному департаменті, повідомляє «Главком».

Як зазначили у Департаменті, цього року працювало 76 таких локацій у 8 районах міста. Участь підприємців у реалізації натуральних хвойних дерев здійснювалась через систему Prozorro. Шляхом виставлення на торги продано 102 локації та укладено догорів на суму понад 320 тисяч гривень. Лоти виставлялись комунальними підприємствами, підпорядкованими Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Організація сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас через систему Prozorro передбачала простий, прозорий алгоритм участі підприємців у реалізації ялинок. Це дозволило організаторам контролювати наявність необхідних документів, що підтверджують походження та безпеку товару підприємця, а також укладених ним договорів на прибирання, вивезення та переробку дерев.