Родина «слуги» Тищенка заробляє мільйони на схемах із мостом-довгобудом у Києві

Чоловік сестри Миколи Тищенко отримує гроші від компанії, що будує Подільсько-Воскресенський міст

Сотні мільйонів із бюджету Києва, які були виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, могли осідати на рахунках компаній родини народного депутата Миколи Тищенка. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Минулого року журналісти Bihus.Info розповідали про так звану «флешку Комарницького». Це документи з комп’ютера «смотрящого за Києвом» Дениса Комарницького, які були вилучені в його офісі під час обшуку. Це сотні «понятійок» та «меморандумів», у яких йшлося про домовленості щодо розподілу бюджетних коштів Києва на різноманітні підконтрольні компанії, які повинні були отримати той чи інший підряд на роботи в місті.

Компанія сестри народного депутата від «слуг» Юлії Тищенко також згадується в цих документах. Фірма «Експрес-К» була в переліку компаній, які, відповідно до ряду «понятійок», мали отримати конкретні підряди на будівництво в Києві. Зокрема, «Експрес-К» мали дістатися роботи з будівництва однієї з транспортних розв’язок. У 2020-му фірма сестри Тищенка справді отримала договір на це будівництво за 16 млн грн, хоча раніше замовлень на такі суми компанія не отримувала.

У коментарі журналістам Микола Тищенко тоді підтвердив, що знайомий з Денисом Комарницьким, однак зазначив, що до компанії сестри не має відношення.

Нині журналісти встановили, що чоловік Юлії Тищенко – бізнесмен Герман Блінов – напряму отримував по суті зарплатню від компанії «Еко-Буд-Трейд» з 2019 по 2021 рік. «Еко-Буд-Трейд» – компанія, яка у 2017 році без тендеру і попереднього досвіду таких робіт отримала з київського бюджету 6 млрд грн на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, роботи на якому постійно супроводжуються корупційними скандалами і досі не є завершеними. Відповідно до отриманих журналістами документів, «Еко-Буд-Трейд» була підконтрольною Денису Комарницькому і довгий час була простою «прокладкою», яка отримувала гроші з бюджету і частину лишала собі або ж «перекидала» на інші підконтрольні фірми.

Які саме функції виконував Герман Блінов в «Еко-буд-трейді», невідомо, але, за словами голови Ради з урбаністики Києва Віталія Селика, Блінов регулярно приїздив на будівництво. «Інформація, яка мені відома від будівельників, від організацій субпідрядників, які працюють на мосту, він щочетверга приїжджав раніше на міст для того, щоб провести наради: що там будується, як там будується, які роботи потрібно робити», – розповів активіст.

Попри регулярні обшуки і заяви правоохоронців про масштабні розкрадання на будівництві мосту, на «Еко-Буд-Трейд» продовжують «заходити» кошти від комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд». Лише за червень цього року їй перепало 460 млн грн (на момент зйомки матеріалу на сайті єдиного веб-порталу використання публічних коштів було відомо про 300 млн грн).

Значну частину отриманих з бюджету коштів «Еко-Буд-Трейд» впродовж останніх років перекидала на компанію «Позитив-В». В окремих судових матеріалах «Позитив-В» значиться як підконтрольна структурам вже згаданого Германа Блінова.

Отримати коментарі Юлії Тищенко і Германа Блінова щодо причетності до схем на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту журналістам не вдалося.

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали.

Наприклад, у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги гароду» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Згодом майстер спорту з дзюдо, нардеп Микола Тищенко прокоментував сутичку у Верховній Раді з Іллею Кивою, оцінивши свого суперника як безперспективного в цьому виді спорту.

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