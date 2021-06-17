Битва «титанів»: у Верховній Раді «почубилися» Кива і Тищенко (відео)

Тищенко і Кива оригінально привернули увагу до своїх персон

Українські депутати дуже полюбляють влаштовувати бійки на робочих місцях

Нещодавно одіозні нардепи, які назавжди увійшли в історію українського політикуму «нестандартною» поведінкою в місцях, які потребують адекватності, влаштували штовханину у парламенті.

У мережі Facebook політичний експерт Назар Приходько написав: «На це можна дивитися вічно – «махач» Киви та Колі Тищенка! Все почалося з того, що Потураєв з трибуни пожалкував, що ОПЗЖ не можна розстрілювати. Згодом почалася штурханина, ну і як апогей – «сутичка двох якадзун», – висловився Приходько, висміявши конфлікт, який переріс у базарну бійку.

Додамо, що сьогодні, 17 червня, під час сесії Верховної Ради біля трибуни сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

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