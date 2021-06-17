  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Битва «титанів»: у Верховній Раді «почубилися» Кива і Тищенко (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тищенко і Кива оригінально привернули увагу до своїх персон - Битва «титанів»: у Верховній Раді «почубилися» Кива і Тищенко (відео)
    Тищенко і Кива оригінально привернули увагу до своїх персон
    Фото з відкритих джерел

    Українські депутати дуже полюбляють влаштовувати бійки на робочих місцях

    Нещодавно одіозні нардепи, які назавжди увійшли в історію українського політикуму «нестандартною» поведінкою в місцях, які потребують адекватності, влаштували штовханину у парламенті.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Битва «титанів»: у Верховній Раді «почубилися» Кива і Тищенко (відео)

    У мережі Facebook політичний експерт Назар Приходько написав: «На це можна дивитися вічно – «махач» Киви та Колі Тищенка! Все почалося з того, що Потураєв з трибуни пожалкував, що ОПЗЖ не можна розстрілювати. Згодом почалася штурханина, ну і як апогей – «сутичка двох якадзун», висловився Приходько, висміявши конфлікт, який переріс у базарну бійку.

    Додамо, що сьогодні, 17 червня, під час сесії Верховної Ради біля трибуни сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

    Читайте також:

    Теги: депутат Ілля Кива Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Битва «титанів»: у Верховній Раді «почубилися» Кива і Тищенко (відео)