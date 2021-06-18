Поганий дзюдоїст. Тищенко «не зацінив» фізичну підготовку Киви (відео)

Політик порадив депутатам, яким хочеться показати свою фізичну силу, взяти участь у спортивних змаганнях

Майстер спорту з дзюдо, нардеп Микола Тищенко прокоментував вчорашню сутичку у Верховній Раді з Іллею Кивою, оцінивши свого суперника як безперспективного в цьому виді спорту.

«У політиці, може, у нього і буде майбутнє», – висловився Тищенко.

Він додав, що парламент – це місце, де потрібно більше розмовляти, ніж застосовувати силу. Депутат вважає, що з подібними методами вирішення питань треба закінчувати.

Політик порадив депутатам, яким хочеться показати свою фізичну силу, взяти участь у спортивних змаганнях, де багато спортсменів і де «можна продемонструвати класність».

Додамо, що у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи — За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

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