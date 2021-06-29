«Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради

Куницький ніби-то має відео інциденту

Народні депутати від «Слуги народу» Микола Тищенко та Олександр Куницький почубилися у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні. Про це повідомив колишній «слуга» Олександр Дубінський.

Він написав, що причиною нападу Куницький називає свої «викривальні матеріали по схемах поборів з моряків».

«Олександр каже, що у нього є відео інциденту», – додав Дубінський.

На минулому тижні народний депутат, член правоохоронного комітету Ради Олександр Куницький оприлюднив фрагмент запису засідання транспортного комітету, на якому розглядався законопроєкт 3944, покликаний прибрати корупційну схему в галузі видачі документів морякам. Зокрема, законопроєктом пропонується запровадити міжнародні стандарти пролонгації документів на умовах, визначених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками. Основне нововведення полягає в тому, що в разі наявності чинних документів про підготовку моряка і підтвердження стажу, повторне складання іспиту кожні 5 років не потрібне.

Куницький заявляє, що законопроект 3944 категорично не сприймає його колега по фракції та член комітету Микола Тищенко.

Торік Микола Тищенко та Олександр Куницький також влаштовувавли суперечку під час засідання фракції. Тоді причиною сварки став пост у Telegram-каналі «Темный рыцарь».

Тищенко звинуватив Куницького в тому, що він опублікував на цьому каналі фотографію із засідання фракції.





Суперечка депутатів тривала ще кілька хвилин, після чого Тищенко запропонував Куницькому надягнути маску, на що той відповів: «Намордник надягни!».











