Спокутав вину за порушення карантину? Скандальний Тищенко купив квадрокоптер

Микола Тищенко за останній час потрапив у низку скандалів

Микола Тищенко вніс зміни до свого майнового стану

Народний депутат і заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко задекларував придання квадрокоптера і акумулятора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК, де відповідні зміни 17 червня з’явилися в майновому стані політика.

Загальна вартість обладнання становить 222 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що нардеп Микола Тищенко може спокутувати свою провину за вечірку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.

«Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, яке передбачене законом, і заплатив у бюджет. Далі – щоб він пішов і на таку саму суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Після цієї події обранець написав допис у Facebook, в якому зазначив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Фракція «Слуга народу» обмежилася доганою Миколі Тищенку за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Верховній Раді Олександр Корнієнко пояснив, у чому полягає цінність Тищенка.