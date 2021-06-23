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    Знімав відео прямо на летовищі. У Києві затримали виліт літака через «слугу» Тищенка

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    Микола Тищенко вирів відзвітувати перед підписниками, що він вилітає з командою до Закарпаття - Знімав відео прямо на летовищі. У Києві затримали виліт літака через «слугу» Тищенка
    Микола Тищенко вирів відзвітувати перед підписниками, що він вилітає з командою до Закарпаття
    Скріншот з відео Віталія Глаголи

    Пасажири змушені були чекати, поки народний депутат зніме відео для соцмережі

    У середу, 23 червня, в одному зі столичних аеропортів затримали виліт літака «Київ –Ужгород» через нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка, який знімав відео прямо на летовищі. Кадри з місця інциденту опублікував у Facebook журналіст Віталій Глагола.

    «Виліт в Ужгород із Києва затримали, бо Коля Тищенко знімав відос із кількох дублів. Мали вилетіти о 09:30. Зараз 09:37, а літак ще навіть не поїхав руліжною доріжкою», – написав він.

    За словами журналіста, «слуга» під’їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а на автомобілі Державної прикордонної служби України. До того ж авто «чемно чекало», поки Тищенко дознімає відео, і лише потім покинуло летовище.

    «Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи усі можуть її замовити?», – іронічно запитав Глагола. Він додав, що у підсумку нардеп останнім зайшов у літак.

    Сам Тищенко на своїй сторінці у Facebook вже опублікував відео з летовища та підписав його «Доброго ранку, Україно. Вилітаємо з командою до Закарпаття».

    Нагадаємо, у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

    Згодом майстер спорту з дзюдо, нардеп Микола Тищенко прокоментував сутичку у Верховній Раді з Іллею Кивою, оцінивши свого суперника як безперспективного в цьому виді спорту.

    Читайте також: Битва «титанів»: у Верховній Раді «почубилися» Кива й Тищенко (відео)
    Теги: Київ Закарпаття депутат літак аеропорт авіаперевезення Ужгород партія Слуга народу Микола Тищенко
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    Знімав відео прямо на летовищі. У Києві затримали виліт літака через «слугу» Тищенка