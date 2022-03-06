Окупанти вбили вісьмох людей під час евакуації з Ірпеня, серед них є діти

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ

Мер спростував інформацію, нібито Ірпінь захоплено окупантами

Під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь, що у Київській області, від куль ворога загинули восьмеро людей. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

«На моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули», – сказав він.

Маркушин спростував інформацію, нібито Ірпінь захоплено окупантами. За його словами, місто не здається, а бої продовжуються. «Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції», – сказав він.

Евакуація з міста продовжиться 7 березня о 10:00.

Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом, передає МВС.

За попередніми даними російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

Також вже відомо, що росіяни вбили в Ірпені українського актора.

Зранку журналісти повідомили, що під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних. Вогонь, імовірно, вівся з мінометів.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, щодо російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства.

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