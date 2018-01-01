Росія звернулася в ОБСЄ після погрому в будівлі Росспівробітництва в Києві

Росія вимагає від ОБСЄ видати доповідь в зв'язку з нападом на будівлю Росспівробітництва

Росія вимагає від ОБСЄ видати доповідь в зв'язку з нападом членів руху «Організації українських націоналістів - Української повстанської армії» (ОУН - УПА) на будівлю Росспівробітництва в Києві. Про це повідомляє прес-служба російського посольства в США. «Росія звернулася в ОБСЄ з вимогою оперативно відреагувати на кричущий



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Росія вимагає від ОБСЄ видати доповідь в зв'язку з нападом на будівлю Росспівробітництва

Росія вимагає від ОБСЄ видати доповідь в зв'язку з нападом членів руху «Організації українських націоналістів - Української повстанської армії» (ОУН - УПА) на будівлю Росспівробітництва в Києві.

Про це повідомляє прес-служба російського посольства в США.

«Росія звернулася в ОБСЄ з вимогою оперативно відреагувати на кричущий прояв агресивного націоналізму і видати термінову доповідь про подію, щоб про це варварство знали всі держави-учасниці ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на наступному тижні стартує Парламентська асамблея ОБСЄ.

«У американських парламентаріїв буде прекрасна можливість висловитися з цього сюжету, тим більше, що погромом керував їх колега - депутат Верховної Ради від «Радикальної партії «Андрій Лозовий», - підкреслили дипломати.

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. А на мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка.

У Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».

Зранку у Києві близько сотні людей ходою вшанували тих, хто загинув у боях за Дебальцевський плацдарм у лютому 2015 року. Також у столиці пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.