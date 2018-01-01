У Чернівцях під час акції на підтримку Саакашвілі спалили опудало

Акція відбулася на центральній площі міста

На мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка. Про це інформує УНІАН. Акція відбулася на центральній площі міста під час пікету. Під час заходу, на якому були присутніми приблизно 500 людей, активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом. Один з мітингувальників запропонував присутнім



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Фото: УНІАН Акція у Чернівцях

Акція відбулася на центральній площі міста

На мітингу у Чернівцях спалили опудало президента Петра Порошенка. Про це інформує УНІАН.

Акція відбулася на центральній площі міста під час пікету.

Під час заходу, на якому були присутніми приблизно 500 людей, активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом. Один з мітингувальників запропонував присутнім спалити опудало в костюмі із обличчям Порошенка під синьо-білою парасолею із символікою Партії регіонів.

«Ця влада прийшла від регіоналів. Тут ми маємо такого дідуха, хотілося б його спалити. Хто за те, щоби його спалити?» - запитав він. Пропозицію було підтримано, і учасники заходу підпалили дідуха під оплески присутніх.

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників.

Сьогодні у Києві проходив «Марш за майбутнє». Він розпочався близько 12:30 і закінчився близько 13:20. Після цього почався мітинг.

Перед початком маршу у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Поліція повідомила, що центр міста охороняли три тисячі правоохоронців, серед яких були військовослужбовці Національної гвардії України.

Повідомлення про відновлення роботи метрополітену було поширене у соцмережах близько 13:30.