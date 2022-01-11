Українка везла з відпочинку в Єгипті заборонені препарати

200 таблеток з прекурсорами київські митники вилучили у відпочивальниці

В аеропорту «Бориспіль» київські митники склали адміністративний протокол стосовно громадянки України, яка поверталася з відпочинку в Шарм-ель-Шейху та вирішила привезти додому таблетки «1, 2, 3» та «Congestal», які місять в своєму складі псевдоефедрин. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Нагадаємо, що псевдоефедрин – це прекурсор, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Протокол про порушення митних правил Київською митницею складено за ст. 471 Митного кодексу України.

Лікарські засоби вилучено.

Київська митниця застерігає: будьте уважніші до встановлених норм та правил і подорожуйте, не порушуючи українського законодавства.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року службовий собака Київської митниці спрацював на два міжнародні поштові відправлення з тютюновими виробами, які прямували з Києва до англійських графств Глостершир та Кембриджшир.

11-12 грудня київські митники вилучили у пасажирів в аеропорту «Бориспіль» 1740 таблеток та сиропів «1,2,3» з вмістом прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений.