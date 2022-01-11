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    Українка везла з відпочинку в Єгипті заборонені препарати

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    У туристки вилучили&nbsp;таблетки &laquo;1, 2, 3&raquo; та &laquo;Congestal&raquo; - Українка везла з відпочинку в Єгипті заборонені препарати
    У туристки вилучили таблетки «1, 2, 3» та «Congestal»
    фото: Київська митниця

    200 таблеток з прекурсорами київські митники вилучили у відпочивальниці

    В аеропорту «Бориспіль» київські митники склали адміністративний протокол стосовно громадянки України, яка поверталася з відпочинку в Шарм-ель-Шейху та вирішила привезти додому таблетки «1, 2, 3» та «Congestal», які місять в своєму складі псевдоефедрин. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Нагадаємо, що псевдоефедрин – це прекурсор, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю.

    Протокол про порушення митних правил Київською митницею складено за ст. 471 Митного кодексу України.

    Лікарські засоби вилучено.

    Київська митниця застерігає: будьте уважніші до встановлених норм та правил і подорожуйте, не порушуючи українського законодавства.

    Як повідомлялося, у грудні 2021 року службовий собака Київської митниці спрацював на два міжнародні поштові відправлення з тютюновими виробами, які прямували з Києва до англійських графств Глостершир та Кембриджшир.

    11-12 грудня київські митники вилучили у пасажирів в аеропорту «Бориспіль» 1740 таблеток та сиропів «1,2,3» з вмістом прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений.

    Теги: митниця Київ Аеропорт Бориспіль
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    Українка везла з відпочинку в Єгипті заборонені препарати