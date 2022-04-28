Російські військові атакували Фастів ракетами
По місту випустили три крилаті ракети. які вже встигли наробити лиха
Увечері 28 квітня військові РФ атакували Фастів (Київська область) ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.
Він повідомив, що у місто прилетіли три крилаті російські ракети.
Відомо про потрапляння в інфраструктурні об’єкти. На місці вже працюють рятувальники ДСНС.
Інформація про травмованих уточнюється. Також невідомо, чи є серед містян загиблі.
Зауважимо, вибухи, які кияни чули увечері 28 квітня, виявилися ракетними атаками російських військових.
На місце інциденту вже виїхали рятувальники.
Ракетні атаки підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
«Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється», – сказав Кличко.
Зауважимо, кількома хвилинами раніше очевидці чули вибухи на правому березі української столиці. На думку людей, вони пролунали неподалік від центру Києва.
Нагадаємо, кілька днів раніше в Ірпені неподалік Києва пролунав вибух.
Тоді невідомі чоловіки кинули в жінку гранату. Постраждалій вдалося вижити.