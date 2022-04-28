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    У небі над Одесою пролунали вибухи

    У небі над Одесою пролунали вибухи
    фото: Суспільне

    Усіх місцевих закликають не покидати укриття

    В Одесі сьогодні ввечері, 28 квітня, пролунало декілька вибухів. Про це повідомляє «Суспільне. Одеса».

    «Небо під контролем Повітряних сил України. Не заважаємо ЗСУ в їхній бойовій роботі!», - написав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

    Усіх місцевих закликають не покидати укриття.

    Нагадаємо, вчора о 6:45 російські фашисти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.

    Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ніч в Одесі та області минула спокійно. Контрдиверсійна операція в регіоні продовжується.

    Як повідомлялося, 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.

    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    У небі над Одесою пролунали вибухи