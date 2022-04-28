У небі над Одесою пролунали вибухи

Усіх місцевих закликають не покидати укриття

В Одесі сьогодні ввечері, 28 квітня, пролунало декілька вибухів. Про це повідомляє «Суспільне. Одеса».

«Небо під контролем Повітряних сил України. Не заважаємо ЗСУ в їхній бойовій роботі!», - написав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Усіх місцевих закликають не покидати укриття.

Нагадаємо, вчора о 6:45 російські фашисти повторно обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман, що в Одеській області.

Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ніч в Одесі та області минула спокійно. Контрдиверсійна операція в регіоні продовжується.

Як повідомлялося, 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.