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    У Києві пролунали вибухи

    У небі над Києвом видно дим - У Києві пролунали вибухи
    У небі над Києвом видно дим
    фото з відкритих джерел

    Очевидці кажуть про стовпи сірого диму над українською столицею

    Увечері 28 квітня в Києві пролунали кілька вибухів. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.

    Зокрема, очевидці чули вибухи на правому березі української столиці. Попередньо – неподалік від центру Києва.

    Також у місцевих пабліках опублікували світлину з місця інциденту. У небі над столицею видно дим.

    Поки незрозуміло, чи вибух був наслідком роботи української ППО, чи російські ракети влучили в ціль.

    У КМДА поки жодних коментарів стосовно ситуації не дають.

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    Нагадаємо, кілька днів раніше в Ірпені неподалік Києва пролунав вибух.

    Тоді невідомі чоловіки кинули в жінку гранату. Постраждалій вдалося вижити.

    Теги: вибух росія Київ війна
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    У Києві пролунали вибухи