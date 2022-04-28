У Києві пролунали вибухи
Очевидці кажуть про стовпи сірого диму над українською столицею
Увечері 28 квітня в Києві пролунали кілька вибухів. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.
Зокрема, очевидці чули вибухи на правому березі української столиці. Попередньо – неподалік від центру Києва.
Також у місцевих пабліках опублікували світлину з місця інциденту. У небі над столицею видно дим.
Поки незрозуміло, чи вибух був наслідком роботи української ППО, чи російські ракети влучили в ціль.
У КМДА поки жодних коментарів стосовно ситуації не дають.
Нагадаємо, кілька днів раніше в Ірпені неподалік Києва пролунав вибух.
Тоді невідомі чоловіки кинули в жінку гранату. Постраждалій вдалося вижити.