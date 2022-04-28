Вибухи в Києві: атака росіян підтвердилася (відео)
Мер столиці також назвав район, у який прилетіли ворожі ракети
Вибухи, які кияни чули увечері 28 квітня, виявилися ракетними атаками російських військових. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.
За її словами, на місце інциденту вже виїхали рятувальники.
Ракетні атаки підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
«Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється», – сказав Кличко.
Зауважимо, кількома хвилинами раніше очевидці чули вибухи на правому березі української столиці. На думку людей, вони пролунали неподалік від центру Києва.
Також у місцевих пабліках опублікували світлину з місця інциденту. У небі над столицею видно дим.
Нагадаємо, кілька днів раніше в Ірпені неподалік Києва пролунав вибух.
Тоді невідомі чоловіки кинули в жінку гранату. Постраждалій вдалося вижити.