Вибухи в Києві: атака росіян підтвердилася (відео)

Мер столиці також назвав район, у який прилетіли ворожі ракети

Вибухи, які кияни чули увечері 28 квітня, виявилися ракетними атаками російських військових. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

За її словами, на місце інциденту вже виїхали рятувальники.

Ракетні атаки підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

«Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється», – сказав Кличко.

Зауважимо, кількома хвилинами раніше очевидці чули вибухи на правому березі української столиці. На думку людей, вони пролунали неподалік від центру Києва.

Також у місцевих пабліках опублікували світлину з місця інциденту. У небі над столицею видно дим.

Нагадаємо, кілька днів раніше в Ірпені неподалік Києва пролунав вибух.

Тоді невідомі чоловіки кинули в жінку гранату. Постраждалій вдалося вижити.



