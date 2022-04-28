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    Вибухи в Києві: атака росіян підтвердилася (відео)

    У Києві підтвердили ракетну атаку російських військових - Вибухи в Києві: атака росіян підтвердилася (відео)
    У Києві підтвердили ракетну атаку російських військових
    фото з відкритих джерел

    Мер столиці також назвав район, у який прилетіли ворожі ракети

    Вибухи, які кияни чули увечері 28 квітня, виявилися ракетними атаками російських військових. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

    За її словами, на місце інциденту вже виїхали рятувальники.

    Ракетні атаки підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

    «Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється», – сказав Кличко.

    Зауважимо, кількома хвилинами раніше очевидці чули вибухи на правому березі української столиці. На думку людей, вони пролунали неподалік від центру Києва.

    Також у місцевих пабліках опублікували світлину з місця інциденту. У небі над столицею видно дим.

    Нагадаємо, кілька днів раніше в Ірпені неподалік Києва пролунав вибух.

    Тоді невідомі чоловіки кинули в жінку гранату. Постраждалій вдалося вижити.


    Теги: вибух росія Віталій Кличко Київ ДСНС війна
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    Вибухи в Києві: атака росіян підтвердилася (відео)