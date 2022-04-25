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    В Ірпені мародери кинули гранату в жінок

    Стан однієї з постраждалих критичний - В Ірпені мародери кинули гранату в жінок
    Стан однієї з постраждалих критичний
    фото з відкритих джерел

    Тероборона затримала зловмисників

    В Ірпені бійці тероборони 25 квітня затримали двох чоловіків, які кинули гранату в жінок. Як повідомив міський голова Олександр Маркушин, затримані мародерили, а коли на них поскаржилися місцеві жительки – кинули в жінок боєприпас.

    «Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату. Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї!», – написав мер.

    Тероборона вже передала зловмисників поліції. Вони проведуть необхідні слідчі дії та проведуть обшук у помешканні, де проживали чоловіки.

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    Теги: росія окупанти війна мер Київщина Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    В Ірпені мародери кинули гранату в жінок