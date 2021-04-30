Про послаблення обмежень і не тільки: Кличко дав брифінг (відео)

Від початку пандемії мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги

Мер розповів, які заходи запровадять у Києві в поминальні дні

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

Зокрема, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;

скільки людей протестували в місті;

про послаблення обмежень у столиці;

які заходи запровадять у Києві в поминальні дні;

про соціальні виплати до Дня пам'яті та примирення та Дня Перемоги;

про створення системи роздільного збору відходів.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей, померли 24 людини.

28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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