  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Про послаблення обмежень і не тільки: Кличко дав брифінг (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку пандемії мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги - Про послаблення обмежень і не тільки: Кличко дав брифінг (відео)
    Від початку пандемії мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер розповів, які заходи запровадять у Києві в поминальні дні

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

    Зокрема, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки людей протестували в місті;
    • про послаблення обмежень у столиці;
    • які заходи запровадять у Києві в поминальні дні;
    • про соціальні виплати до Дня пам'яті та примирення та Дня Перемоги;
    • про створення системи роздільного збору відходів.

    Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей, померли 24 людини.

    28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин поминальні дні коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies