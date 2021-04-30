Про послаблення обмежень і не тільки: Кличко дав брифінг (відео)
Мер розповів, які заходи запровадять у Києві в поминальні дні
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.
Зокрема, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- скільки людей протестували в місті;
- про послаблення обмежень у столиці;
- які заходи запровадять у Києві в поминальні дні;
- про соціальні виплати до Дня пам'яті та примирення та Дня Перемоги;
- про створення системи роздільного збору відходів.
Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей, померли 24 людини.
28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.
При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.