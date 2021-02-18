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    Рожевий сніг. У Києві догхантери масово розсипають отруту (фото)

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    Отрута на деякий час робить сніг рожевим - Рожевий сніг. У Києві догхантери масово розсипають отруту (фото)
    Отрута на деякий час робить сніг рожевим
    Фото: 24 канал

    У Києві вже почали знаходити тіла загиблих собак

    Зоозахисники б'ють на сполох. У всіх районах Києва, у місцях, де вигулюють собак, догхантери розсипають отруту для собак.

    Ветеринари розповідають, що за останні кілька діб у десятки разів зросла кількість звернень власників собак та киян про отруєння тварин. Про це повідомляє 24 канал.

    У соцмережах любителі чотирилапих попереджають про те, що фактично жодне місце для вигулу собаки не можна вважати безпечним.

    Зловмисники розсипають речовину на сніг. Отрута має рожевий колір, що добре видно на снігу. Втім, подібний окрас снігу зберігається не довго. Вже за кілька годин місце, де висипана отрута, стає білим та виявити його фактично неможливо.

    Сніг у місці, де розсипана отрута. Фото: 24 канал
    Сніг у місці, де розсипана отрута. Фото: 24 канал

    Принаймні, про це у соцмережах пише найвідоміший своїми жорстокими вбивствами догхантер Олексій Святогор, якого нещодавно суд визнав невинним у пропаганді жорстокого поводження з тваринами.

    Коментарі Святогора у профільних спільнотах свідчать, що столичні доґхантери справді вирішили масово отруїти тварин.

    Отруєння тварин підтверджує відомий догхантер Олексій Святогор. Фото: скріншот коментарів у соцмережі

    Отруєння тварин підтверджує відомий догхантер Олексій Святогор. Фото: скріншот коментарів у соцмережі
    Отруєння тварин підтверджує відомий догхантер Олексій Святогор. Фото: скріншот коментарів у соцмережі

    Крім того, у Києві вже почали знаходити тіла загиблих собак. Зоозахисники, які побачили загиблих тварин, викликали на місця поліцію. Слідчі мають розслідувати злочини.

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    Теги: Київ кримінал тварини злочин
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