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    Порятунок хаскі: у Вінниці рятувальники витягли з колодязя собаку

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    За словами рятувальників, пес був добряче наляканий - Порятунок хаскі: у Вінниці рятувальники витягли з колодязя собаку
    За словами рятувальників, пес був добряче наляканий
    фото: vn.depo.ua

    Тепер рятувальники сподіваються, що знайдеться власник тварини

    У Вінниці вранці 17 лютого рятувальників викликали на вулицю Якова Шепеля, що на Старому місті.

    Там у кабельний колодязь впав пес, повідомляє на пресслужба ГУ ДСНС в області.

    Місцеві мешканці розповідають, що собака молодий і породистий, мабуть, загубився бо вже давно бігав там без нагляду. За словами рятувальників, пес був добряче наляканий, надзвичайники спустилися в колодязь, підняли його на поверхню й відпустили. Тепер сподіваються, що знайдеться власник тварини, або ж хтось захоче забрати собаку.

    Нагадаємо, у селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили автомобільні шини біля будинку, в якому проживає підозрюваний у вбивстві хаскі. 12 лютого невідомі застрелили собаку хаскі. Спочатку громадські діячі заявили, що це зробила місцева мешканка, яка оприлюднила фотографію мертвого закривавленого собаки в Viber-чаті села. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), і стверджують, що 52-річний місцевий житель застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки, бо та «нещодавно з'їла його птицю, а сьогодні напала на сусідських курей».

    Теги: Вінниця тварини рятувальники
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