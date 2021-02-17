Порятунок хаскі: у Вінниці рятувальники витягли з колодязя собаку

Тепер рятувальники сподіваються, що знайдеться власник тварини

У Вінниці вранці 17 лютого рятувальників викликали на вулицю Якова Шепеля, що на Старому місті.

Там у кабельний колодязь впав пес, повідомляє на пресслужба ГУ ДСНС в області.

Місцеві мешканці розповідають, що собака молодий і породистий, мабуть, загубився бо вже давно бігав там без нагляду. За словами рятувальників, пес був добряче наляканий, надзвичайники спустилися в колодязь, підняли його на поверхню й відпустили. Тепер сподіваються, що знайдеться власник тварини, або ж хтось захоче забрати собаку.

Нагадаємо, у селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили автомобільні шини біля будинку, в якому проживає підозрюваний у вбивстві хаскі. 12 лютого невідомі застрелили собаку хаскі. Спочатку громадські діячі заявили, що це зробила місцева мешканка, яка оприлюднила фотографію мертвого закривавленого собаки в Viber-чаті села. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), і стверджують, що 52-річний місцевий житель застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки, бо та «нещодавно з'їла його птицю, а сьогодні напала на сусідських курей».