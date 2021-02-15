«Привіт усім шкуродерам»: на Одещині зоозахисники підпалили шини біля будинку підозрюваного у вбивстві собаки

За деякими даними, підозрюваний застрелив її на прохання жінки, яка виклала фото в Viber-чаті

У селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили автомобільні шини біля будинку, в якому проживає підозрюваний у вбивстві хаскі, скоєному 12 лютого.

Про це повідомила громадська організація «Закон природи», пише УНІАН.

Зокрема, організація в соціальних мережах оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як кілька чоловіків у масках прибули в село, поклали автошини біля будинку і підпалили їх.

Крім того, видно, як невідомі пишуть чорною фарбою на паркані: «Мерзота», щось підпалюють і перекидають через нього.

Також прибулі в Красносілку вимовляють під відеозапис: «Ми передаємо привіт усім шкуродерам. Якщо не працюватиме поліція, працюватиме вулиця».

У вищеназваній громадській організації стверджують, що відео – від підписників «Закону природи».

«Ми проти прояву будь-якого насильства і не підтримуємо дії на відео. Відео публікується виключно в ознайомлювальних цілях», – сказано в заяві.