«Привіт усім шкуродерам»: на Одещині зоозахисники підпалили шини біля будинку підозрюваного у вбивстві собаки
За деякими даними, підозрюваний застрелив її на прохання жінки, яка виклала фото в Viber-чаті
У селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили автомобільні шини біля будинку, в якому проживає підозрюваний у вбивстві хаскі, скоєному 12 лютого.
Про це повідомила громадська організація «Закон природи», пише УНІАН.
Зокрема, організація в соціальних мережах оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як кілька чоловіків у масках прибули в село, поклали автошини біля будинку і підпалили їх.
Крім того, видно, як невідомі пишуть чорною фарбою на паркані: «Мерзота», щось підпалюють і перекидають через нього.
Також прибулі в Красносілку вимовляють під відеозапис: «Ми передаємо привіт усім шкуродерам. Якщо не працюватиме поліція, працюватиме вулиця».
У вищеназваній громадській організації стверджують, що відео – від підписників «Закону природи».
«Ми проти прояву будь-якого насильства і не підтримуємо дії на відео. Відео публікується виключно в ознайомлювальних цілях», – сказано в заяві.
- 12 лютого в селі Красносілка Одеської області застрелили собаку хаскі. Спочатку громадські діячі заявили, що це зробила місцева мешканка, яка оприлюднила фотографію мертвого закривавленого собаки в Viber-чаті села.
- Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), і стверджують, що 52-річний місцевий житель застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки, бо та «нещодавно з'їла його птицю, а сьогодні напала на сусідських курей».
- За словами ряду місцевих жителів, курей задушила лисиця, а не собака. За деякими даними, підозрюваний застрелив її на прохання жінки, яка виклала фото в Viber-чаті.
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