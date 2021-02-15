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    «Привіт усім шкуродерам»: на Одещині зоозахисники підпалили шини біля будинку підозрюваного у вбивстві собаки

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    52-річний місцевий житель застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки - «Привіт усім шкуродерам»: на Одещині зоозахисники підпалили шини біля будинку підозрюваного у вбивстві собаки
    52-річний місцевий житель застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки
    фото: Скріншот

    За деякими даними, підозрюваний застрелив її на прохання жінки, яка виклала фото в Viber-чаті

    У селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили автомобільні шини біля будинку, в якому проживає підозрюваний у вбивстві хаскі, скоєному 12 лютого.

    Про це повідомила громадська організація «Закон природи», пише УНІАН.

    Зокрема, організація в соціальних мережах оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як кілька чоловіків у масках прибули в село, поклали автошини біля будинку і підпалили їх.

    Крім того, видно, як невідомі пишуть чорною фарбою на паркані: «Мерзота», щось підпалюють і перекидають через нього.

    Також прибулі в Красносілку вимовляють під відеозапис: «Ми передаємо привіт усім шкуродерам. Якщо не працюватиме поліція, працюватиме вулиця».

    У вищеназваній громадській організації стверджують, що відео – від підписників «Закону природи».

    «Ми проти прояву будь-якого насильства і не підтримуємо дії на відео. Відео публікується виключно в ознайомлювальних цілях», – сказано в заяві.

    • 12 лютого в селі Красносілка Одеської області застрелили собаку хаскі. Спочатку громадські діячі заявили, що це зробила місцева мешканка, яка оприлюднила фотографію мертвого закривавленого собаки в Viber-чаті села.
    • Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), і стверджують, що 52-річний місцевий житель застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки, бо та «нещодавно з'їла його птицю, а сьогодні напала на сусідських курей».
    • За словами ряду місцевих жителів, курей задушила лисиця, а не собака. За деякими даними, підозрюваний застрелив її на прохання жінки, яка виклала фото в Viber-чаті.

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    Теги: Одеса вбивство тварини поліція
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