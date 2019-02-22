Розмитнення «євроблях»: за три місяці найбільше автівок оформлено в Києві



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Київська міська митниця оформила понад 20 тисяч автомобілів

З початку дії пільгового періоду для розмитнення авто (25 листопада 2018 року), станом на 20 лютого 2019 року митницями Державної фіскальної служби оформлено 204,7 тис. транспортних засобів. Сплачено майже 12,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Із цих автомобілів 130,4 тис. – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено понад 8 млрд гривень.

Топ-п’ятірка митниць, якими оформлено найбільшу кількість транспортних засобів на «єврономерах» за період з 25.11.2018 по 19.02.2019:

Київська міська митниця – 20 866 шт.;

Волинська митниця – 14 652 шт.;

Закарпатська митниця – 10 867 шт.;

Львівська митниця – 10 198 шт.;

Чернівецька митниця – 9 995 шт.

Як повідомлялося, в останній день дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів - 22 лютого - всі відділи митного оформлення митниць ДФС працюватимуть у цілодобовому режимі.

Як вже відомо, в Україні зміняться правила розмитнення «євроблях». Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше. Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів. А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.