У п’ятницю «євробляхи» розмитнюватимуть вдень і вночі



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22 лютого всі відділи митного оформлення митниць ДФС працюватимуть в цілодобовому режимі

Податківці кажуть, що наразі ажіотажу на пунктах пропуску не фіксується

В останній день дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів всі відділи митного оформлення митниць ДФС працюватимуть у цілодобовому режимі.

Про це повідомляє у Facebook ДФС.

Наразі ажіотажу на пунктах пропуску не фіксується. Черги наразі відсутні, оформлення чекають 225 транспортних засобів.

З початку дії пільгового періоду для розмитнення авто (25.11.2018) станом на 20 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено 204,7 тис. транспортних засобів. Сплачено майже 12,8 млрд грн.

До слова, українець сплатив 766 тисяч гривень за розмитнення Porshe.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, власники «євроблях» сплатили до бюджету більше 11 мільярдів.

Нагадаємо, що до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн.

Як вже відомо, в Україні зміняться правила розмитнення «євроблях». Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше. Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів. А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.