  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Перший суд над російським військовим: на засідання прийшла потерпіла (відео)

    Перший суд над російським військовим: на засідання прийшла потерпіла (відео)
    фото: Лариса Калик, Ґрати

    За даними слідства, 28 лютого 21-річний окупант вбив беззбройного жителя Чупахівки Сумської області

    Сьогодні, 18 травня, розпочався розгляд по суті справи російського військового Вадима Шишімаріна, підозрюваного у вбивстві мирного жителя.

    Засідання суду розпочалося о 14:00. Вадим Шишимарін перший військовослужбовець РФ, якого судять за воєнний злочин в Україні. Його обвинувачують у вбивстві беззбройного велосипедиста в Сумській області.

    За статтею 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) Шишимаріну загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

    18 травня до суду прийшла потерпіла - родичка вбитого. Шишимарін повністю визнав у суді вину у вбивстві Олександра Шеліпова.

    Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт.

    Суддя запитав Шишимаріна, чи визнає він вину.

    Так, відповів росіянин.

    Цілком? уточнює суддя.

    Обвинувачений підтвердив.

    За даними слідства, 28 лютого 21-річний окупант вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого дому.

    Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перший суд над російським військовим: на засідання прийшла потерпіла (відео)