Перший суд над російським військовим: на засідання прийшла потерпіла (відео)

За даними слідства, 28 лютого 21-річний окупант вбив беззбройного жителя Чупахівки Сумської області

Сьогодні, 18 травня, розпочався розгляд по суті справи російського військового Вадима Шишімаріна, підозрюваного у вбивстві мирного жителя.

Засідання суду розпочалося о 14:00. Вадим Шишимарін – перший військовослужбовець РФ, якого судять за воєнний злочин в Україні. Його обвинувачують у вбивстві беззбройного велосипедиста в Сумській області.

За статтею 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) Шишимаріну загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

18 травня до суду прийшла потерпіла - родичка вбитого. Шишимарін повністю визнав у суді вину у вбивстві Олександра Шеліпова.

Прокурор зачитав короткий обвинувальний акт.

Суддя запитав Шишимаріна, чи визнає він вину.

– Так, – відповів росіянин.

– Цілком? – уточнює суддя.

Обвинувачений підтвердив.

За даними слідства, 28 лютого 21-річний окупант вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого дому.

Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.