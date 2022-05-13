У Києві розпочався перший суд над російським військовим (відео)

Судовий процес над росіянином пройде у відкритому режимі, розгляд справи по суті почнеться 18 травня

Сьогодні, 13 травня, Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі росіянина Вадима Шишимаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за злочини проти нашої країни. Про це повідомляє Держприкордонслужба в Telegram.

Під час підготовчого засідання прокурор запропонував вести процес у відкритому режимі. Суддя погодився та призначив наступне засідання на 18 травня. Після цього Шишимаріна вивели із зали суду.

Нагадаємо, 21-річного командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадима Шишимаріна судять за вбивство цивільного на Сумщині.

28 лютого Шишмарін розстріляв беззбройного жителя Сумщини. Це сталося, коли колону росіянина розбили ЗСУ. Під час втечі він разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. На автівці з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив телефоном.

Один з окупантів наказав сержанту вбити українця, щоб той не повідомив про них ЗСУ. Крізь вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову літньому чоловіку. Потерпілий помер на місці за кількадесят метрів від будинку.

Нагадаємо, прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишмаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Окупанту загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.