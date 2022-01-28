Розстріляли і пограбували: у центрі Києва у чоловіка вкрали 10 млн грн (відео)

Інцидент стався у Голосіївському районі, на вулиці Паньківській

Злочинці зникли на сірій Audi

Увечері 27 січня в Голосіївському районі Києва сталося зухвале пограбування. Невідомі розстріляли чоловіка, відібрали у нього близько десяти мільйонів гривень і зникли. Про це повідомляє Telegram-канал «Вартові Еспресо».

Погрбування сталося на на вулиці Паньківській,

Потерпілий вижив, ним займаються медики, а нападників розшукують правоохоронці.

«Зловмисники втекли на легковику Audi сірого кольору», – йдеться в повідомленні.

На автомобіль злочинців дано орієнтування всім столичним патрулям, проводяться оперативно-розшукові заходи з розшуку та затримання грабіжників.

До слова, увечері у четвер, 27 січня, у Києві розстріляли автомобіль марки Lexus.

Інцидент стався на вулиці Каховській. Водій залишився живим. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Зазначається, що по цьому автомобілю вже стріляли два тижні тому.