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    Розстріляли і пограбували: у центрі Києва у чоловіка вкрали 10 млн грн (відео)

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    Інцидент стався у Голосіївському районі, на вулиці Паньківській - Розстріляли і пограбували: у центрі Києва у чоловіка вкрали 10 млн грн (відео)
    Інцидент стався у Голосіївському районі, на вулиці Паньківській
    фото: Нацполіція

    Злочинці зникли на сірій Audi

    Увечері 27 січня в Голосіївському районі Києва сталося зухвале пограбування. Невідомі розстріляли чоловіка, відібрали у нього близько десяти мільйонів гривень і зникли. Про це повідомляє Telegram-канал «Вартові Еспресо».

    Погрбування сталося на на вулиці Паньківській,

    Потерпілий вижив, ним займаються медики, а нападників розшукують правоохоронці.

    «Зловмисники втекли на легковику Audi сірого кольору», – йдеться в повідомленні.

    На автомобіль злочинців дано орієнтування всім столичним патрулям, проводяться оперативно-розшукові заходи з розшуку та затримання грабіжників.

    До слова, увечері у четвер, 27 січня, у Києві розстріляли автомобіль марки Lexus.

    Інцидент стався на вулиці Каховській. Водій залишився живим. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

    Зазначається, що по цьому автомобілю вже стріляли два тижні тому.

    Теги: Київ кримінал водій пограбування автомобіль Audi
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    Розстріляли і пограбували: у центрі Києва у чоловіка вкрали 10 млн грн (відео)