Нардеп застряг в аеропорту та розповів про багатогодинні затримки рейсів на Київ

За словами Гончаренка, нікого з пасажирів не попереджають, що рейс Lufthansa з Франкфурта до Києва можуть затримати на 12 годин

Народний депутат та віцепрезидент комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко застряг в аеропорту німецького Франкфурта. Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні я проведу тут багато годин. Все завдяки німецький авіакомпанії Lufthansa (окреме вітання їм). Як виявилося, останній тиждень рейс «Франкфурт-Київ», який вилітає о 17:10, відкладають. А люди вимушені чекати годинами, часом більш ніж 12 годин в аеропорту», – розповів нардеп.

За його словами, про це нікого з пасажирів не попереджають.

«Тобто рейси переносять вже тиждень, але ти дізнаєшся про це, заходячи в аеропорт за дві години до вильоту. І знаєте, яка причина затримок і багатогодинних чекань пасажирів? Екіпажу небезпечно ночувати у Києві!», – додав Гончаренко.

На його думку, якось дивно виходить, коли Німеччина думає, що на Україну ніхто не нападає, але літати треба дуже обережно.

«Друзі, якщо ви плануєте в найближчий час скористатися послугами Lufthansa, майте на увазі, що можуть бути багаточасові затримки і це зруйнує всі ваші плани», – резюмував член української делегації в ПАРЄ.

Раніше авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва на тлі загрози нападу Росії. Згодом німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ.

За кілька днів ще три авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві через загрозу нападу РФ.

Крім того, Ryanair скасував сім авіарейсів із України.