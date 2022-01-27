Кличко пригрозив Зеленському судом

Банкова «взялась» за Кличка. Мер Києва відповів

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Кабміну, який на вчорашньому засіданні погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва, пригрозив президенту Володимиру Зеленському судом. Про це Кличко написав у Facebook.

Він вказав, що позицію мера столиці, якого обрали кияни та надали йому повноваження відстоювати їх інтереси, уряд не враховував та навіть не звертався за нею.

На думку Кличка, з юридичної точки зору – урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження.

«Бо місцеве самоврядування – це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не треба нехтувати Конституцією і законами! Сподіваюся, у президента є кому порадити, що не варто ухвалювати пропозицію уряду. Бо далі вже суд даватиме правову оцінку порушенню закону», – зазначив мер Києва.

З політичної ж точки зору він заявив: «таким «рішенням» урядовці долучилися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні та спроби побудувати жорстку вертикаль влади. Недемократичну і неконституційну».

Також Кличко запевнив киян, що хаосу в управлінні столицею він не допустить.

«Дехто говорить, що я, нібито, звільню всіх представників провладної партії з посад у КМДА. Тому зазначу, що оцінюю та звільняю людей за результатами їх роботи, а не за політичною приналежністю… Не треба керуватися принципом «якщо ти не прислуга, значить, - ворог». Не треба зневажати місцеве самоврядування і тиснути та знищувати його», – додав Кличко.

Напередодні повідомлялося, що Банкова «взялась» за Кличка: Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій. Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

Також раніше повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Раніше «слуги» хотіли ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

Нагадаємо, 20 жовтня 2021 року комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.