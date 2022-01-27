У Києві невідомі обстріляли позашляховик (фото, відео)

У Києві стріляли по позашляховику

Водій залишився живим

Увечері у четвер, 27 січня, у Києві розстріляли автомобіль марки Lexus. Про це повідомляє один із місцевих Телеграм-каналів.

Інцидент стався на вулиці Каховській. Водій залишився живим. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Зазначається, що по цьому автомобілю вже стріляли два тижні тому.

«Тоді поцілили в задню частину, пробили крило, а ще одна куля пролетіла крізь салон. Цього разу кулі потрапили в бічне скло пасажира, колесо та двері», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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