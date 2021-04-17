Доза за дозою. Як часто доведеться вакцинуватися від Covid-19

Гендиректор Pfizer припускає, що людям потрібна третя доза вакцини проти коронавірусу протягом року

Світом шириться новий штам коронавірусу B.1.617, що виник в Індії. Його мутації вчені вже назвали «потенційно тривожними». Наразі вірус виявлений у Великобританії та Каліфорнії (США). Нині штам ретельно вивчається. Вчені припускають, що цей варіант коронавірусу може виявитися більш заразним і стійким до імунної відповіді організму.

Наразі у світі найбільш поширені британський, південно-африканський та бразильський штами. У всіх трьох є мутація, яка робить вірус більш заразним. Крім того, базильський та південно-африканський варіанти мають мутацію, що допомагає вірусу, принаймні, частково уникати імунних реакцій організму на коронавірус, включаючи ті, що виробляються деякими вакцинами проти Covid-19.

В Україні нині циркулюють і британський, і південно-африканський штами. Наскільки ефективна проти них така довгоочікувана вакцина Pfizer-Biontech, партію якої цього тижня доставили в Україну, і скільки насправді доз потрібно для повного захисту?

Чи необхідна ревакцинація?

США готуються до того, що після 9-12 місяців після первинної вакцинації проти коронавірусу біопрепаратом Pfizer-Biontech люди потребуватимуть додаткової дози, заявив Девід Кесслер, головний науковий співробітник робочої групи Білого дому з питань реагування на Covid-19. Поки тривалість імунітету після вакцинації вивчається, можуть знадобитися ще вакцини, сказав він на засіданні комітету Конгресу, пише The Guardian.

«Ми вивчаємо стійкість відповіді антитіл», – сказав Кесслер.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла і раніше припускав, що люди потребуватимуть третьої дози вакцини проти коронавірусу протягом року, а також не виключав необхідності щорічної ревакцинації. «Ймовірний сценарій полягає в тому, що буде потреба у третій дозі, десь між шістьма та 12 місяцями, а потім буде проводитися щорічна ревакцинація, але все це потрібно підтвердити. І знову штами відіграватимуть ключову роль», – уточнив він.

Початкові дані показали, що вакцини від Pfizer-BioNTech та Moderna зберігають більшу частину своєї ефективності принаймні протягом шести місяців, хоча на скільки точно – наразі не визначено.

Pfizer-Biontech і Moderna створені на основі матричної РНК (мРНК) – штучно створеного чистого генетичного матеріалу збудника. В організмі людини клітини, користуючись отриманою мРНК, починають самі виробляти елементи вірусу, тим самим запускаючи захисну реакцію імунної системи. Одна з переваг цього методу – швидкість отримання імунного захисту. «Pfizer-Biontech дуже ефективна. Але і вона, і Moderna – вакцини нового покоління, досвіду використання цієї такої вакцини у людства поки що не було. Можливо, все буде добре, але, повторюсь, досвіду застосування такої технології немає», – давала свою оцінку вакцин «Главкому» доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко.

Навіть якщо такий захист триватиме набагато довше шести місяців, експерти не виключають, що штами коронавірусу, що швидко поширюються, та інші, які можуть з’явитися, можуть призвести до необхідності регулярних щеплень, на кшталт щорічні вакцинації проти грипу.

«США відстежують випадки зараження людей, які були повністю вакциновані», – заявила Рошель Валенскі, директор Центрів контролю та профілактики захворювань США, і додала, що лише після збору цієї інформації і її аналізу можливі якісь попередні висновки.

США відстежують випадки зараження людей, які були повністю вакциновані (фото: commonwealthlaw.widener.edu)

Хвороба після щеплення

На сьогоднішні у США розподілено майже 200 млн доз вакцини проти коронавірусу, і близько 38% американського населення отримало принаймні одну дозу. З 77 млн вакцинованих 5800 людей захворіли, з них 396 людей потребували госпіталізації і 74 померли.

Валенський сказав, що деякі випадки інфікування сталися через те, що вакцинована людина не виявила сильної імунної відповіді. Але особливу стурбованість викликають випадки інфікування новими, більш заразними варіантами вірусу.

Pfizer та BioNTech заявили, що їхня вакцина є на 96% ефективною для запобігання «класичному» штаму коронавірусу та на 91% ефективною у запобіганні відомих нині штамам Covid-19, посилаючись на оновлені дані випробувань, які включали понад 12 тис. людей, повністю щеплених принаймні протягом шести місяців.

Нагадаємо, в останньому звіті виробника вакцин Pfizer-Biontech йдеться, що люди в Південній Африці, які отримали щеплення проти коронавірусу після того, як штам, що там виник, став домінуючим, все ще мали дуже надійний захист від інфекції. Лабораторні експерименти, які показали, що вакцина викликає дуже сильну імунну відповідь, яка поширюється на будь-які мутації вірусів. Водночас південно-африканські вірусологи заявляли, що у них з’являється дедалі більше доказів того, що існуючі вакцини не так добре працюють проти мутації B.1.351, поширеної у ПАР, і закликали виробників вакцин оновити їх, підлаштувавши під новий штам.

Про те, як довго триватиме імунний захист після щеплення двома дозами вакцини AstraZeneca, поки що жодних даних немає. Є лише попередні висновки, що захист точно зберігається впродовж 90 днів. Німецькі науковці висловлюють припущення, що для різних соціальних груп потрібні різні підходи до вакцинації. Наприклад, для мешканців будинків для людей похилого віку, а також для персоналу цих будинків, потрібна частіша вакцинація, ніж для інших груп.

Наразі вірусологи по усьому світу остаточно не визначилися: чи потрібно буде вакцинувати людей від Covid-19 двома дозами, а потім ревакцинувати однією кожні десять років – як це відбувається нині для запобігання, наприклад, кору, чи щеплюватися проти коронавірусу доведеться щороку – з урахуванням прогнозу циркуляції штамів, як це відбувається із вакцинацією проти грипу. Дослідження тривають, однак на даному етапі експерти більше схильні до другого варіанту: що щеплюватися від коронавірусу треба буде регулярно.

Наталія Сокирчук, «Главком»