Український культурний фонд очолила Лариса Мудрак

На сьогодні Лариса Мудрак – президентка у Win Win Communication і СЕО в Family Business Network Ukraine

На сьогодні Лариса Мудрак – президентка у Win Win Communication і СЕО в Family Business Network Ukraine

Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми «Людина року»

Головою Українського культурного фонду призначено Ларису Мудрак. Відповідний наказ Міністерства культури та інформаційної політики України підписано 14 квітня.

«Маю честь й відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток - це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін та викликів. Час ротацій закономірний і в цьому теж є своя сила. Сила для росту, великого масштабу та флагманських загальнонаціональних проектів», - наводить слова Мудрак пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Головними завданнями на посаді нова голова УКФ вважає: стабілізацію, професіоналізм і відкритість роботи Наглядової ради; формування нової стратегії роботи фонду; сприяння вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.

52-річна Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка. Раніше була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики секретаріату президента України.

У 1993-2000 роках була авторкою і ведучою програм української редакції «Радіо Свобода»: (Київ, Мюнхен, Прага).

Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ». Представляла Україну в Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства.

Брала активну участь у багатьох культурних проєктах, зокрема, була волонтеркою становлення найбільшої в Україні інституції культури «Мистецький Арсенал».

Наразі є президентом у Win Win Communication і головним виконавчим директором у Family Business Network Ukraine та віце-президентом Асоціації благодійників України.

Минулого тижня голова наглядової ради Українського культурного фонду склав повноваження. Михайло Захаревич склав повноваження за власним бажанням.

На посаду голови фонду висунули трьох кандидаток. Це Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка, Лариса Латипова – виконавча директорка Асоціації випускників «Аспен-Україна» та Лілія Млинарич – засновниця Koktebel Jazz Festival, продюсерка.

Нагадаємо, генерального директора – художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайла Захаревича було призначено головою Українського культурного фонду на початку лютого.

Як відомо, 9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. 24 березня Наглядова рада УКФ ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора.

31 березня Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило в. о. виконавчого директора УКФ Ірину Осадчу.

На початку квітня діячі культури звернулись до президента з вимогою припинити тиск на культурні інституції. Підписанти листа «обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а «перемагає» попередньо узгоджений.



