Довженко-центр очолила Олена Гончарук: що про неї відомо

Кандидатуру Гончарук раніше погодив колектив Довженко-центру

Новою директоркою Довженко-центру стане Олена Гончарук. Про це повідомляє Довженко-центр у Facebook.

Зокрема, конкурсна комісія обрала голову Довженко-центру на своєму засіданні 15 квітня. Гончарук отримала шість голосів.

За інших кандидатів голоси розподілилася таким чином: віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців Олексій Душутін – 0; комерційна директорка ТОВ «КПП Фільм» Ірина Колесник – 0; акторка, продюсерка, шоуранерка Олена Лавренюк – 5.

Двоє кандидатів подали документи на конкурс, однак пізніше відмовилися від участі – це заступник гендиректора Національної кінематеки України Тарас Босак та директор та співзасновник кіно-телекомпанії «ЮА плюс» Денис Калюжний.

У Довженко-Центрі нагадали, що Гончарук була тією кандидаткою, яку висував колектив Центру.

«Ми щиро радіємо перемозі та бажаємо Олені сили, витримки та натхнення на новій посаді», – говориться в заяві Центу.

Раніше Гончарук працювала директоркою Музею кіно в Національному центрі Олександра Довженка.

Колишній генеральний директор Центру Іван Козленко вважає Олену Гончарук «гідною кандидаткою, компетентною й відповідальною».

«Але чи не найголовніше для мене – її етична позиція, те, на що в прагматичних сферах рідко зважають, але саме вона є запорукою успіху та доброчесності. Я не заздрю Оленці: в обставинах, в яких перебуває Центр, я сам би не зважився зараз іти керувати. Її рішення напрочуд мужнє, в його основі – самопожертва, а не вигода». – написав Іван Козленко.



Ексдректор зауважив, що Гончарук виграла конкурс у Олени Лавренюк, на яку, за його словами, робила ставку влада.



«Очевидно, що ставку влада зробила на Олену Лавренюк (про це свідчить і той факт, що дві інші креатури Офісу президента - Босак і Калюжний знялись з конкурсу), яка за інших політичних обставин (навіть беручи до увагу її досвід продюсування) навряд чи би розглядалась всерйоз як кандидат на посаду директора національного кіноархіву», – пояснив Козленко.

15 березня 2021 року колектив Довженко-центру надіслав листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю, міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку через можливе переведення установи в управління Держкіно. В установі вважають, що переведення Центру в сферу управління Держкіно є вкрай негативним.

Додамо, що 31 березня на Довженко-центр повідомив, що підтримує Олену Гончарук, бо вона «добре розуміє наявні виклики та проблеми Центру».

Довженко-центр – державний фонд фільмів, в якому зберігається понад 6 000 художніх, документальних і анімаційних українських і зарубіжних фільмів. У структурі центру є Кіноархів, кінолабораторія, Музей кіно, Фільмофонд і медіатека.