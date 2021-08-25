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    Рятувальники понад дві години гасили пожежу в недіючій будівлі

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    Пожежа виникла на покрівлі будівлі - Рятувальники понад дві години гасили пожежу в недіючій будівлі
    Пожежа виникла на покрівлі будівлі
    Фото: ДСНС

    Складністю ліквідації пожежі було те, що осередки вогню знаходились у складнодоступних місцях

    24 серпня сталась пожежа в недіючій будівлі на вул. Корабельній, 3 в Оболонському районі Києва. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули рятувальники 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, в одноповерховій недіючій будівлі на покрівлі виникла пожежа на площі 40 кв. м.

    Бійці ліквідували займання 14:51.

    Складністю ліквідації пожежі було те, що осередки вогню знаходились у складнодоступних місцях, рятувальники здійснювали розбір конструкцій.

    Внаслідок пожежі пошкоджено металевий профіль покрівлі, дерев’яні перекриття та утеплювач, а також закопчено стіни та стелю приміщення.

    На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, нещодавно у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці.

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    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Рятувальники понад дві години гасили пожежу в недіючій будівлі