Рятувальники понад дві години гасили пожежу в недіючій будівлі
Складністю ліквідації пожежі було те, що осередки вогню знаходились у складнодоступних місцях
24 серпня сталась пожежа в недіючій будівлі на вул. Корабельній, 3 в Оболонському районі Києва. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події прибули рятувальники 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, в одноповерховій недіючій будівлі на покрівлі виникла пожежа на площі 40 кв. м.
Бійці ліквідували займання 14:51.
Складністю ліквідації пожежі було те, що осередки вогню знаходились у складнодоступних місцях, рятувальники здійснювали розбір конструкцій.
Внаслідок пожежі пошкоджено металевий профіль покрівлі, дерев’яні перекриття та утеплювач, а також закопчено стіни та стелю приміщення.
На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.
Загиблих і травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомлялося, нещодавно у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці.