На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)

Рятувальники майже сім годин боролися з вогнем

У с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено чергові караули п’ятьох пожежно-рятувальних частин.

Рятувальники встановили, що відбулось загоряння трьох суміжних будівель пилорами загальною площею 1500 кв. м.

На ліквідацію пожежі вогнеборцям знадобилося майже сім годин.

На гасіння залучались вісім одиниць техніки та 28 чоловік особового складу ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 18 серпня виникла пожежа у складській будівлі на вул. Шолуденка у Шевченківському районі столиці.

4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі Києва.