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    На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)

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    Сталося&nbsp;загоряння трьох суміжних будівель пилорами&nbsp; - На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)
    Сталося загоряння трьох суміжних будівель пилорами 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже сім годин боролися з вогнем

    У с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено чергові караули п’ятьох пожежно-рятувальних частин.

    Рятувальники встановили, що відбулось загоряння трьох суміжних будівель пилорами загальною площею 1500 кв. м.

    На ліквідацію пожежі вогнеборцям знадобилося майже сім годин.

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    На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)
    На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)
    На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)
    На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)
    На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)

    На гасіння залучались вісім одиниць техніки та 28 чоловік особового складу ДСНС

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 18 серпня виникла пожежа у складській будівлі на вул. Шолуденка у Шевченківському районі столиці.

    4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі Києва.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    На Київщині сталась масштабна пожежа: згоріла пилорама (фото)