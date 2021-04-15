Кличко про знесення історичного будинку Уткіна: винні відповідатимуть перед законом

У власників будинку не було дозволів на його знесення

Дозвіл на знесення будинку Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві не давали ні Київська міська держадміністрація, ні Мінкульт, ні ДАБІ. Тому відповідальні за це будуть відповідати перед законом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо НВ.

«Ні Київська міська адміністрація, ні Міністерство культури, ні ДАБІ, ніхто не давав дозволів на знесення цього будинку. І тому зараз прокуратура веде кримінальну справу щодо знесення цієї будівлі», – сказав Кличко.

Мер погоджується з тим, що будинок перебував у нормальному стані і що КМДА не завжди може вплинути на ситуацію з руйнуванням історичних будівель, адже ті перебувають у приватній власності.

«Велика кількість цих пам’яток перебуває у приватній власності. Ми не можемо нічого зробити, навіть штрафи не можемо виписати. Я тільки можу сказати декілька таких прикладів, які є. Будинок Сікорського. Вже листів, я не знаю скільки, направили до міністерства, і зустрічі робили також з Міністерством оборони, на балансі якого він перебуває. Він руйнується. Ми готові його відновити. Щодо Гостинного двору така ж ситуація. Ми зарезервували гроші і готові його відновити. Але зараз якимось чином затягується процес», – додав мер.

Кличко нагадав, що у 2018 році Київрада звернулася до Верховної Ради України з проханням внести зміни до законодавства про охорону культурної спадщини. Місто розробило законопроєкт, що має значно посилити відповідальність за нехтування законодавством, підвищити розмір штрафних санкцій за порушення, надати можливість їх примусового викупу в комунальну власність, усунути колізії в законодавстві, якими користуються недобросовісні власники. законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини» прийнятий в першому читанні ще в 2018 році.

Як повідомлялося, 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав варварством знесення історичного будинку купця Уткіна. Він вважає, що правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав дозвіл на знищення історичної будівлі.