Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)



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Внаслідок загоряння автомобіль згорів повністю Фото: ДСНС

В автомобілі BMW під час руху в моторному відсіку виникла пожежа

У четвер, 1 серпня, о 13:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Бажана. До місця виклику було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

«Як виявилось, на Південному мосту, в автомобілі марки BMW під час руху в моторному відсіку виникла пожежа. Жінка, яка була за кермом автомобіля, зупинилася та самостійно покинула транспортний засіб», - розповіли рятувальники.

О 13:46 пожежу було локалізовано, а о 13:52 ліквідовано.

До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Внаслідок загоряння автомобіль згорів повністю.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, вчора «Главком» повідомляв про пожежу в автомобілі на проспекті Бажана.