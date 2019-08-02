  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)

    • Розсилка
    <p>Внаслідок загоряння автомобіль згорів повністю</p> - Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)

    Внаслідок загоряння автомобіль згорів повністю

    Фото: ДСНС

    В автомобілі BMW під час руху в моторному відсіку виникла пожежа

    У четвер, 1 серпня, о 13:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Бажана. До місця виклику було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    «Як виявилось, на Південному мосту, в автомобілі марки BMW під час руху в моторному відсіку виникла пожежа. Жінка, яка була за кермом автомобіля, зупинилася та самостійно покинула транспортний засіб», - розповіли рятувальники.

    О 13:46 пожежу було локалізовано, а о 13:52 ліквідовано.

    Читайте також

    До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Внаслідок загоряння автомобіль згорів повністю.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)
    Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)
    Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)
    Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)
    Рятувальники розповіли, як на Південному мосту згорів дотла BMW (фото)

    Нагадаємо, вчора «Главком» повідомляв про пожежу в автомобілі на проспекті Бажана.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ