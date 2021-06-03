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    Рятувальники серед ночі витягували з пастки вантажівку енергокомпанії

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    ГАЗ-53 загруз поблизу річки - Рятувальники серед ночі витягували з пастки вантажівку енергокомпанії
    ГАЗ-53 загруз поблизу річки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники допомогли витягти вантажівку, що застрягла

    У ніч на четвер, 3 червня, на Київщині рятувальникам довелося витягувати службовий автомобіль районної енергокомпанії, що загруз поблизу річки в селі Селичівка Баришівської селищної громади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «О 00:54 до оперативно-диспетчерської служби 24-ї ДПРЧ м. Баришівка надійшло повідомлення про те, що службовий автомобіль РЕС ГАЗ-53 загруз поблизу річки в селі Селичівка на вулиці Зарічна», - йдеться в повідомленні.

    На місце події виїхали рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

    Рятувальниками за допомогою лебідки було витягнуто службовий автомобіль на узбіччя дороги.

    До робіт були залучені 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу ДСНС.

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    Рятувальники серед ночі витягували з пастки вантажівку енергокомпанії
    Рятувальники серед ночі витягували з пастки вантажівку енергокомпанії

    Нагадаємо, 2 червня сталась пожежа в господарчій будівлі в с. Краснянка Сквирської міської громади, під час якої вогнем було знищено дві тисячі курей-бройлерів.

    Теги: ДСНС дороги вантажівки Київщина рятувальники
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    Рятувальники серед ночі витягували з пастки вантажівку енергокомпанії