Рятувальники серед ночі витягували з пастки вантажівку енергокомпанії

Рятувальники допомогли витягти вантажівку, що застрягла

У ніч на четвер, 3 червня, на Київщині рятувальникам довелося витягувати службовий автомобіль районної енергокомпанії, що загруз поблизу річки в селі Селичівка Баришівської селищної громади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«О 00:54 до оперативно-диспетчерської служби 24-ї ДПРЧ м. Баришівка надійшло повідомлення про те, що службовий автомобіль РЕС ГАЗ-53 загруз поблизу річки в селі Селичівка на вулиці Зарічна», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

Рятувальниками за допомогою лебідки було витягнуто службовий автомобіль на узбіччя дороги.

До робіт були залучені 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу ДСНС.

Нагадаємо, 2 червня сталась пожежа в господарчій будівлі в с. Краснянка Сквирської міської громади, під час якої вогнем було знищено дві тисячі курей-бройлерів.