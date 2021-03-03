Рятувальники тренувались на «Мрії». Найбільший у світі літак правив за полігон

Під час навчань було відпрацьовано вправи з екстреної евакуації

На борту АН-225 відпрацьовувались дії з ліквідації надзвичайної ситуації у повітрі

У середу, 3 березня, в Києві рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з представниками служби льотного складу провели спільні навчання на борту літака АН-225 «Мрія». Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook.

Відзначається, що теоретичні і практичні заняття були розділені на кілька етапів.

Під час першого етапу рятувальники проводили огляд літака. «Рятувальникам розповіли і показали особливості конструкції літака АН-225 «Мрія», аварійні люки і виходи, місця розташування первинних засобів пожежогасіння», – йдеться в повідомленні.

На другому етапі особовим складом було відпрацьовано вправи з екстреної евакуації бортінженерів за допомогою надувного трапу через аварійні люки літака та евакуацію льотного екіпажу через запасні евакуаційні виходи безпосередньо з кабіни літака.

Також, за допомогою пожежної висувної драбини було відпрацьовано один із способів відкривання літака ззовні у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося раніше, український літак Ан-225 «Мрія» доставив з Китаю до Парижа 150 тонн медичних масок.