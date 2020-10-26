Туреччина виявила цікавість до добудови Ан-225 «Мрія» – віцепрем'єр України



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Зараз Ан-225 є в єдиному екземплярі

Також у Туреччині є зацікавленість у стратегічних транспортних літаках, вона вивчає можливість закупівлі Ан-178

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія може бути добудований за участю турецької сторони. Про це заявив віцепрем'єр Олег Уруський, повідомило в понеділок, 26 жовтня, інформагентство Інтерфакс-Україна.

«Ми торкнулися з президентом Туреччини питання добудови другої Мрії: навіть незважаючи на ту суму, скільки я сказав, це буде коштувати, турецька сторона сказала, що продовжимо обговорювати», – сказав він.

За словами віцепрем'єра, очікуються переговори експертів з цього питання. Також у Туреччині є зацікавленість у стратегічних транспортних літаках, тому вона вивчає можливість закупівлі Ан-178, уточнив віцепрем'єр.

«Руслани» добудувати не можемо, нові побудувати не в силах. Мрію можемо добудувати і теоретично, і практично», – сказав Уруський.

Нагадаємо, що «Антонов» ремонтуватиме літаки для Шрі-Ланки.