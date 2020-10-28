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    Як виглядає гігантська парковка непотрібних літаків в австралійській пустелі (фото)

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    Фото: Bloomberg - Як виглядає гігантська парковка непотрібних літаків в австралійській пустелі (фото)
    Фото: Bloomberg

    На майданчику зберігається понад 100 незатребуваних літаків, і їх кількість продовжує зростати

    Гігантську парковку для непотрібних літаків знайшли в австралійській пустелі поруч з містом Аліс-Спрінгс. Про це пише Bloomberg.

    Мова йде про спеціальний комплекс для довгострокового зберігання та утилізації літаків для Азіатсько-Тихоокеанського регіону (The Asia Pacific Aircraft Storage), який розташований в Центральній Австралії. Регіон також називають Червоним Центром. Проект заснували в 2013 році, а перший літак взяли на зберігання рік по тому.

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    Як виглядає гігантська парковка непотрібних літаків в австралійській пустелі (фото)
    Як виглядає гігантська парковка непотрібних літаків в австралійській пустелі (фото)
    Як виглядає гігантська парковка непотрібних літаків в австралійській пустелі (фото)
    Як виглядає гігантська парковка непотрібних літаків в австралійській пустелі (фото)
    Як виглядає гігантська парковка непотрібних літаків в австралійській пустелі (фото)
    Фото: Bloomberg

    Об'єкт являє собою майданчик в пустелі під відкритим небом. Сухе повітря і низькі температури вночі створюють майже ідеальні умови для зберігання повітряних суден, зазначає агентство.

    Наразі на майданчику зберігається понад 100 незатребуваних літаків, і їх кількість продовжує зростати.

    літак
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