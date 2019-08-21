Рятувальники зняли шістьох дітей, які видерлися на верхівку Північного мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти знаходилися на Північному мосту на висоті 100 м

Рятувальники надали допомогу службі «102» по спусканню дітей з мосту

У вівторок, 20 серпня, о 17:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від служби «102» про те, що на Північному мосту на висоті 100 м знаходяться шестеро дітей.

На місце події було направлено рятувальників 13-Державної пожежно-рятувальної частини, які і надавали допомогу по спусканню неповнолітніх осіб з мосту, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Для відкривання заблокованих дверей, що ведуть на сходи мосту, використовувався бензоріз.

«На щастя, усі лишилися живі та неушкоджені», - зазначили рятувальники.

Як відомо, це вже не перший випадок, коли рятувальники знімають з Північного мосту неповнолітніх.