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    Рятувальники зняли шістьох дітей, які видерлися на верхівку Північного мосту

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    Діти знаходилися на Північному мосту на висоті 100 м&nbsp; - Рятувальники зняли шістьох дітей, які видерлися на верхівку Північного мосту
    Діти знаходилися на Північному мосту на висоті 100 м 

    Рятувальники надали допомогу службі «102» по спусканню дітей з мосту

    У вівторок, 20 серпня, о 17:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від служби «102» про те, що на Північному мосту на висоті 100 м знаходяться шестеро дітей.

    На місце події було направлено рятувальників 13-Державної пожежно-рятувальної частини, які і надавали допомогу по спусканню неповнолітніх осіб з мосту, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Для відкривання заблокованих дверей, що ведуть на сходи мосту, використовувався бензоріз.

    «На щастя, усі лишилися живі та неушкоджені», - зазначили рятувальники.

    Як відомо, це вже не перший випадок, коли рятувальники знімають з Північного мосту неповнолітніх. 

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